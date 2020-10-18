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زغوان -” كوفيد19″ : تسجيل حالتي وفاة لامراتين بالفحص وزغوان ، و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/10/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي في تصريح لـ ” وات ” أنه تم مساء اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا لامرأتين واحدة تبلغ من العمر40 سنة أصيلة الفحص والثانية من مدينة زغوان بالغة من العمر 52 سنة ، تم إيواؤهما بقسم التنفس الاصطناعي بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ 9 أيام

وأضاف أن حصيلة الوفيات ارتفعت على إثرذلك إلى 18 حالة في مدة لم تتجاوز 36 يوما
وذكرالمدير الجهوي، أنه تم كذلك تسجيل 9 إصابات إضافية بالفيروس علما وأنه وقع الاعلان صباح اليوم عن تسجيل 12 إصابة ليصل عددالاصابات لهذا اليوم 21
حالة وإجمالي الاصابات بالجهة

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