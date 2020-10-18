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قابس / احباط عملية هجرة سرية انطلاقا من شاطئ وذرف

2020/10/18 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد رئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس مراسل ” وات ” انه قد تم فجر اليوم إحباط عملية هجرة سرية نحو الفضاء الأوروبي انطلاقا من شاطئ وذرف
وبين المصدر ذاته، انه قد تم أثناء هذه العملية حجز مركب صيد بحري ومحركين كانت مجموعة متكونة من 08 شبان أصيلي الجهة تعتزم استغلالها في عملية الهجرة السرية مشيرا إلى انه قد جرى إيقاف 03 أنفار احدهم ضالع في تنظيم هذه العملية.
وبين رئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس انه قد تم خلال الفترة الأخيرة إحباط 15 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل ولاية قابس وان جل العمليات التي وقع إحباطها كانت في مرحلة التحضير والتنظيم وتم خلالها إيقاف ما يتجاوز 150 نفرا.

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