الكاف: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاثنين، في تقرير محين حول الوضع الوبائي المتعلق بفيروس “كورونا” المستجد، عن تسجيل 24 إصابة جديدة، وذلك بعد إجراء 34 تحليلا مخبريا بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، ليرتفع عدد الاصابات في الجهة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 992 حالة مؤكدة.

وجاء بذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أن 827 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي، في حين لايزال 165 شخصا يخضعون لهذا الإجراء، 126 منهم في مدينة الكاف.

يذكر أن مدينتي الكاف والدهماني، تخضعان منذ يوم 9 أكتوبر الحالي، إلى حظر التجول من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، وذلك بعد تسجيل انتشار سريع للوباء بهاتين المدينتين، بما دفع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى إصدار هذا القرار للحد من انتشار الوباء بالجهة.