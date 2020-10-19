عاجل: حظر الجولان في كل الولايات..مستشارة رئيس الحكومة تتحدث عن التفاصيل والتوقيت..

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عاجل: حظر الجولان في كل الولايات..مستشارة رئيس الحكومة تتحدث عن التفاصيل والتوقيت..

2020/10/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح، في ما يخص بلاغ الحكومة حول حظر التجول في مختلف ولايات الجمهورية، مبيّنة أن ”رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن لكافة السادة الولاة بإعلان حظر الجولان ليلا..

وتابعت المستشارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك انه ” يبقى للسادة الولاة السلطة التقديرية لإعلان حظر الجولان الليلي من عدمه و كذلك بالنسبة لتوقيت حظر الجولان بعد الرجوع للجان الجهوية المختصة وحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي في كل جهة”..”

في ما يخص بلاغ الحكومة اليوم فقد أذن السيد رئيس الحكومة هشام مشيشي لكافة السادة الولاة بإعلان حظر الجولان ليلا.. و يبقى…

Publiée par Samah Meftah Mechri sur Lundi 19 octobre 2020

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