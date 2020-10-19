عاجل: حظر الجولان في كل الولايات..مستشارة رئيس الحكومة تتحدث عن التفاصيل والتوقيت..

أوضحت المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح، في ما يخص بلاغ الحكومة حول حظر التجول في مختلف ولايات الجمهورية، مبيّنة أن ”رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن لكافة السادة الولاة بإعلان حظر الجولان ليلا..

وتابعت المستشارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك انه ” يبقى للسادة الولاة السلطة التقديرية لإعلان حظر الجولان الليلي من عدمه و كذلك بالنسبة لتوقيت حظر الجولان بعد الرجوع للجان الجهوية المختصة وحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي في كل جهة”..”