أريانة: أكثر من الفي مقهى ومطعم تشملها التعديلات المتعلقة بنشاطها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

تنفّس اصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الاكلة الخفيفة بولاية اريانة الصعداء بعد قرار ولاة اقليم تونس الكبرى السماح لهم باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة و50 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالفضاءات المفتوحة بداية من اليوم الاثنين حيث يشمل الإجراء نحو الفي مقهى ومطعم بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 10 الاف موطن شغل.

وحسب ما صرّحت به مصادر من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باريانة لــ(وات) فإنّ القراريمثّل متنفّسا لاصحاب المقاهي والمطاعم للحدّ من الصعوبات الناجمة عن تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد على نشاطهم لاسيما بعد اقرار الحكومة للحجر الصحي الشامل خلال شهر افريل الفارط حيث بامكانهم وفق التعديلات الصادرة حديثا استرجاع ولو جزء من الخسائر المالية المسجلة والحد من البطالة بعد فقدان العديد من العاملين بالقطاع لمواطن شغلهم بسبب الجائحة

وقد انطلقت الفرق الرقابية بالجهة في متابعة مدى تطبيق المقاهي والمطاعم ومحلات الاكلة الخفيفة للبروتوكول الصحي الذي تم اقراره لاسيما تطبيق استغلال نسبة 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالفضاءات المغلقة و50 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالفضاءات المفتوحة مع منع استعمال “الشيشة” ولعب الورق ومراقبة العنصر المتعلق باعادة توزيع الكراسي لتتناسب والتباعد الجسدي المفروض ضمن شروط السلامة والصحة العامة المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي لهاته المحلات لتجنب العدوى بالفيروس.

وكان والي اريانة سمير عبد الجواد قد تعهد في بلاغ للعموم “بتطبيق القانون واقرار الغلق الفوري لكل محل لا يحترم صاحبه الاجراءات المتفق عليها خصوصا التقليص من طاقة الاستيعاب وتوفير مستلزمات النظافة والسلامة في اطار التوقي من فيروس كورونا المستجد”.