عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتخطى عتبة 40 مليونا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين أن آخر إحصاءاتها لعدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سجل أكثر من 40 مليون إصابة ووفاة أكثر من 1.11 مليون شخص. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نصف الحالات تم تسجيلها في ثلاث بلدان فقط هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي البلدان الأكثر تضررا في العالم من جائحة كوفيد-19.

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يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم، فوفقًا لتعداد وكالة الأنباء الفرنسية الساعة 07,15 (ت غ) استنادا إلى مصادر رسمية، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين.

فقد تم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في جميع أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً: الولايات المتحدة مع 8,154,935 إصابة والهند 7,550,273، والبرازيل 5,235,344.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

أ.ف.ب