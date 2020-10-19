القصرين-كورونا : حالة وفاة و35 إصابة جديدة وغدا انطلاق عمل مخبر التحاليل البيولوجية بالجهة

سجلت ولاية القصرين، مساء اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة لمسنة بقسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين، و35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد صدور نتائج تحاليل 72 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

من ناحية أخرى، ذكر الشعباني في تصريح ل”وات”، أن مخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، والممول من طرف المجلس الجهوي للولاية بكلفة تتجاوز ال180 ألف دينار، سينطلق بداية من صبيحة غد الثلاثاء في تحليل 30 عينة كدفعة أولى، إلى حين تزويده بمستلزمات التحاليل من قبل وزارة الصحة.

وأضاف أنه سيتم هذا المساء إرسال أكثر من 50 عينة للمستشفى العسكري بالعاصمة لتحليلها في انتظار تركيز مخبر عسكري متنقل بالجهة قريبا للقيام بالتحاليل السريعة وتخفيف الضغط عن المستشفى الجهوي، في ظل الإرتفاع المتواصل لعدد المصابين بفيروس “كورونا” بالولاية، علما وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أذن اليوم بتركيز هذا المخبر بالمستشفى الجهوي بالقصرين لمعاضدة المجهودات الصحية بالجهة في مجال مكافحة كوفيد ـ19.

وفي ظل ارتفاع وتزايد عدد المصابين بفيروس “كورونا” بالجهة، قام عدد من ممثلي اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد ـ19 بولاية القصرين، اليوم الاثنين، بمعاينة فضاء تابع للمركب الرياضي بالقصرين المدينة بغرض تحويله إلى مستشفى ميداني وتجهيزه بأنابيب الأوكسجين والأسرة إلى جانب وسائل التدفئة.

ويأتي هذا الإجراء، وفق ما أفاد به “وات”، المعتمد الأول، عاطف الماسي، في إطار الاجراءات الاستباقية في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كوفيد ـ19، ولتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية التي بلغت طاقة استيعابها أقصاها.

وسيوفر الفضاء المقترح كمستشفى ميداني قرابة 40 سريرا، وسيتكفل المجلس الجهوي بالولاية بمصاريف تجهيزه بالتجهيزات والوسائل اللازمة لإيواء المصابين بفيروس “كورونا” الذين يحتاجون إلى الأوكسجين.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كوفيد ـ19 بولاية القصرين بلغ منذ بدء الجائحة إلى حدود مساء اليوم الإثنين، 442 حالة، مقابل 19 حالة وفاة.