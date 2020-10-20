الفيفا يحتفي بمصري دخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة القدم في العالم

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الإثنين بالمصري عزالدين بهادر الذي دخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب مارس اللعبة في العالم.

وكتب الفيفا في حسابه على موقع تويتر أن “المصري عز الدين بهادر دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم بعد مشاركته في ثاني مباراة كاملة مع ناديه 6 أكتوبر بعمر 75 سنة، تهانينا”.

ولعب بهادر مباراة أمام فريق العياط يوم السبت الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة المصري وهي المباراة الثانية له في صفوف فريق 6 أكتوبر.

وكانت اللوائح تتطلب مشاركته في مباراتين كاملتين من أجل اعتماده بشكل رسمي من قبل موسوعة غينيس.

يذكر أن الاتحاد المصري للعبة قد وافق في جانفي الماضي على تسجيل بهادر خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك بعد توقيعه لنادي 6 أكتوبر وهو أحد أندية القسم الثالث في مصر.

وتعاقد نادي 6 أكتوبر مع بهادر الذي يلعب في مركز مهاجم بعد أن شاهد عدة فيديوهات له وهو يلعب الكرة.