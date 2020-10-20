قابس: تسجيل 13 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش انه تم اجراء 52 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 13 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 05 اصابات بغنوش و04 اصابات بقابس الجنوبية واصابتين بكل من وذرف وقابس المدينة.

وبين الشاوش ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” بلغ في ولاية قابس 1831 اصابة، واشار الى أن 1335 من بين هؤلاء المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار الشاوش الى انه توجد في ولاية قابس 496 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 306 حالات بمعتمدية غنوش.

يشار الى ان جهاز التحليل الخاص بتقصي فيروس “كورونا” بمخبر كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس قد تعطب منذ يوم السبت الماضي، مما تسبب في حصول اشكال في تقصي الحالات التي يمكن ان تكون مصابة بفيروس “كورونا”.