هذه حقيقة عثور فلاح على برميل يحتوي على 4 مليارات في الحمامات..

كشف معتمد الحمامات محمد عبد الواحد، تفاصيل حادثة عثور قلاح على برميل به اموال مبينا أنه منذ حوالي أسبوعين عثر فلاح أصيل منطقة قمقم الريفية التابعة لسيدي الجديدي من معتمدية الحمامات على وعاء، صغير يحتوي على مبلغ مالي من القطع النقدية المعدنية، واثر ذلك اتصل بالوحدات الأمنية، التي تنقلت إلى عين المكان وحجزت المبلغ المالي والذي بلغ 994 دينار و780 مليم، ووفقا لذلك تم فتح محضر في الغرض، كما أذنت النيابة بإيداع المبلغ المالي لدى القباضة المالية.

ونفى المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أنّ المبلغ يقدّر بـ4 مليوت دينار، مشيرا إلى أنه بعد أسبوع من الواقعة اتصل مواطن بالمركز الحرس بسيدي الجديدي وأعلمهم أن المبلغ المالي هو ملك لأخيه الذي يعاني من أمراض عقلية، وتمكن من جمعه عن طريق التسوّل.

وأضاف المعتمد أنه ليس من الممكن أن يسترجع المواطن ماله لأنه وقع تأمينه بالقباضة المالية.