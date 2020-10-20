انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة لمناظرتي السيزيام والنوفيام ابتداء من 1 نوفمبر2020 والى غاية نهاية الشهر

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن انطلاق عمليات التسجيل عن بعد بالنسبة للمترشحين لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية والمترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2021 ابتداء من 1 نوفمبر 2020 والى غاية 30 نوفمبر 2020

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه يتعين على المترشحين لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية التسجيل عبر الموقع الاكتروني www.six.edunet.tn وسحب مطلب الترشح وارفاقه بجميع الوثائق وتسليمه الى إدارة المؤسسة التربوية في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020

وبخصوص المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، يتعين عليهم التسجيل عبر الموقع الاكتروني www.neuf.edunet.tn وسحب مطلب الترشح وارفاقه بجميع الوثائق وتسليمه الى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة الى التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في اجل أقصاه يوم 4 ديسمبر 2020

وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية فيتعين عليهم ارسال مطلب الترشح وجميع الوثائق المطلوبة الى المندوبية الجهوية للتربية عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020