انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة لمناظرتي السيزيام والنوفيام ابتداء من 1 نوفمبر2020 والى غاية نهاية الشهر

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هام-بكالوريا 2021: هذا موعد فتح باب التسجيل عن بعد للمناظرة

2020/10/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التربية عن انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة وكذلك المترشحين بصفة فردية لاجتياز امتحان الباكالوريا، ابتداء من 1 نوفمبر 2020 وإلى غاية 30 نوفمبر 2020.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتعين على الراغبين في الترشح لاجتياز الامتحان المبادرة بالدخول إلى الموقعwww.inscription.edunet.tn وسحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وإرساله إلى إدارة المعهد بالنسبة للمرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020
أما بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية فعليهم إرسال المطلب عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020.

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