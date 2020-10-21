باجة: الحكم بالسجن 10 سنوات على “فتاة قبلاط” من اجل قتل والدتها وجدتها

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري (وات) اليوم الاربعاء، انه تم الحكم بالسجن 10 سنوات على الفتاة التى تعرف ب”فتاة قبلاط” من اجل قتل الاصول (والدتها وجدتها)، واضاف ان الفتاة التى تبلغ من العمر 17 سنة، ستقضي الفترة الاولى من العقوبة فى الاصلاحية لتحول بعد ذلك الى سجن النساء

وكانت الفتاة التى كان عمرها 15 سنة عند ارتكاب الجريمة سنة 2018، حازت على موجة من التعاطف الشعبي ومن الهيئات الرسمية، باعتبار انه كان يعتقد انها ضحية عملية اغتصاب وعنف شديد، لتبين مجريات التحقيق انها طرف فى عملية قتل جدتها ووالدتها وانها ضللت العدالة

وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة، قد اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الفتاة بتهمة قتل الاصول على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائيّة

وحسب الرواية الاولى لما عرف ب”جريمة قبلاط” فانه تم اقتحام منزل تعيش به امراة مسنة وابنتها وحفيدتها وتم الاعتداء بالعنف الشديد على الجدة وابنتها اللتين توفيتا متاثرتين باصابتيهما واختطاف الطفلة والتداول على اغتصابها والاعتداء عليها بالعنف

تجدر الاشارة الى انه تم حفظ القضية التحقيقية الأصلية التي شملت 10 أفراد من قبلاط، من بينهم عسكري وأمني، والابقاء على زوج شقيقة المتهمة على ذمة الأبحاث في حالة سراح