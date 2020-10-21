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نابل: إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات امنية وهياكل قضائية مختلفة

2020/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت اليوم 21 أكتوبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل من إلقاء القبض على 07 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من اجل تورطهم في قضايا عدليّة موضوعها “بيع الخمر خلسة، الإضرار بملك الغير، السّرقة الموصوفة، دخول محلّ الغير دون إرادة صاحبه، مسك وإستهلاك وترويج مادّة مخدّرة، إفتكاك حوز بالقوّة، مسك بضاعة مجهولة المصدر، حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة، السّلب والقتل العمد”.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.

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