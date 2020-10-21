وزارة التربية تسجل 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

سجلت وزارة التربية، امس الثلاثاء، 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري، 1390 إصابة، و3628 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء اليوم الاربعاء.

وذكرت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 683 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 0.056 بالمائة، وطالت الإصابات 623 تلميذا و623 مربيا و119 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 41 إصابة.