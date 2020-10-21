بنزرت: الاطاحة بعنصر تكفيري مفتش عنه وصادر في شأنه حكم بـ 03 سنوات سجنا

منوبة: تفاصيل القبض على شخص محلّ 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

هام-بكالوريا 2021: هذا موعد فتح باب التسجيل عن بعد للمناظرة

عاجل: ولاة تونس الكبرى يجتمعون للنظر في التمديد في حظر الجولان من عدمه..

وزارة التربية تسجل 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

2020/10/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت وزارة التربية، امس الثلاثاء، 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري، 1390 إصابة، و3628 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء اليوم الاربعاء.

وذكرت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 683 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 0.056 بالمائة، وطالت الإصابات 623 تلميذا و623 مربيا و119 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 41 إصابة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn