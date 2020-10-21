القصرين: الاتحاد الجهوي للشغل يوجه نداء استغاثة لرئيس الحكومة ووزير الصحة للتدخل وتوفير المعدات الضرورية للمؤسسات الصحية

وجه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، عشية اليوم الإربعاء، “نداء استغاثة” لرئيس الحكومة ووزير الصحة، للتدخل، وتوفير المعدات الضرورية للمؤسسات الصحية بالجهة “بشكل عاجل، لحماية أرواح المواطنين وأعوان الصحة، و درءا لكارثة حقيقية باتت تهدد الجهة”، وفق ما ورد في نص “نداء الإستغاثة”.

وشدد أعضاء المكتب التنفيذي في نداء الإستغاثة المذكور على “ضرورة التعاطي مع الوضع الوبائي بجهة القصرين بشكل إستثنائي وجاد، باعتباره ينذر بكارثة حقيقية، في ظل تزايد عدد المصابين، وعجز المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية التام على إستقبال المرضى وايوائهم، مع ازدياد الوضع تعكرا بسبب النقص الفادح في الإطار الطبي وشبه الطبي، ونقص معدات الوقاية ونفادها، مما سيضع المرضى أمام الموت المحقق في ممرات وأروقة المؤسسات الصحية، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الإسعافات نظرا لفقدان وسائل الوقاية وغياب مؤسسات إستشفائية خاصة تقدم الدعم”.

وحمل أعضاء المكتب التنفيذي “المسؤولية” لرئيس الحكومة ووزير الصحة، “في صورة عدم الإسراع بتقديم الحلول المناسبة، وخاصة توفير وسائل الوقاية، ودعم الإطار البشري، وتوفير الأدوية في أقرب الآجال”.

يُذكر أن ولاية القصرين سجلت منذ بدء جائحة “كورونا” الى غاية اليوم الثلاثاء، 482 إصابة، منها 40 إصابة تم رصدها هذا المساء، بعد صدور نتائج تحاليل 77 عينة، مقابل تسجيل 21 حالة وفاة.