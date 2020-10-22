الهياكل المهنيّة بشركة كاكتوس برود المصادرة تعلن “رفضها التعيينات المسقطة” على رأس الشركة

أعلنت الهياكل المهنيّة بشركة كاكتوس برود المصادرة اليوم الخميس “رفضها التعيينات المسقطة “على رأس الشركة وذلك على إثر قيام رئاسة الحكومة بتسمية مدير عام على رأس المؤسسة .

واعتبرت الهياكل المهنيّة في بيان ممضى من قبل فرع نقابة الصحفيين التونسيين وفرع النقابة الأساسيّة التابعة للجامعة العامّة للإعلام أنّ تسمية المدير العام على رأس كاكتوس برود المصادرة كان دون اعتماد معايير واضحة وشفافة ودون تشريك الهياكل المهنية.

وعبّرت في هذا الجانب عن رفضها التام لسياسة التعيينات المشبوهة والمسقطة التي تنتهجها حكومة هشام المشيشي خدمة للوبيات معينة، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة.

كما أعربت عن إستنكارها لمحاولات رئاسة الحكومة المتكررة لتطويع المؤسسة مندّدة بمواصلتها تجاهل الهياكل المهنية و عدم إستشارتها قبل القيام بتسميات على رأس المؤسسات الإعلامية المصادرة وهو ما من شأنه ان يضر بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

وفي هذا الإطار دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمؤسسة كاكتوس برود و النقابة الأساسية بالمؤسسة رئاسة الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والتسريع في حسم ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بصفة نهائية وذلك بالتشاور مع الهياكل المهنية المعنية بما يضمن ديمومة هذه المؤسسات وحقوق الصحفيين والموظفين والعملة بها.

كما أكّدت إستعدادها التام لخوض كافة أشكال النضال للتصدي للتعيينات المسقطة و للدفاع عن مصالح المؤسسة واستقلاليتها.