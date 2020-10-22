ميزانية الدولة لسنة 2021: ارتفاع المداخيل الجبائية في 2021 ب9.7 بالمائة

من المتوقع ان ترتفع المداخيل الجبائية للدولة لسنة 2021 بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتصل الى 29725 مليون دينار (م د) مقابل 26107 م د محيّنة لسنة 2020 .

وتتوزع المداخيل الجبائية، باعتبار نظام الاستخلاص، بنسبة 75 بالمائة الى مداخيل النظام الداخلي و25 بالمائة إلى مداخيل متأتية من التوريد

ويتوقع أن تزيد المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي، بما قدره 2596 م د (3ر13 بالمائة خلال 2021) ، مقابل تراجع بـ 9 بالمائة محتملة لسنة 2020 وذلك بالعلاقة مع التحسن المتوقع للنمو الاقتصادي

وسترتفع المداخيل الجبائية المتأتية من التوريد بـنسبة 6ر15 بالمائة (مقابل تراجع بـ6ر11 بالمائة محتمل للسنة السابقة) وذلك بالعلاقة مع تطور الواردات التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بـ2ر9 بالمائة

ارتفاع الاداءات المباشرة لسنة 2021 ب10 بالمائة

قدرت الاداءات المباشرة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 12805 د م مسجلة بذلك زيادة بـ 10 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2020 مقابل تراجع بـ 8 بالمائة محينة لسنة 2020 .وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى احتساب مردود الاجراءات الجبائية الجديدة المقترحة ضمن قانون المالية

وتتميز الاداءات المباشرة لسنة 2021 بارتفاع مردود الضريبة على الدخل بــ5ر9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وارتفاع مردود الضريبة على الشركات 7ر11 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 ومقابل تراجع محين بــ6ر26 بالمائة لسنة 2020 وذلك نتيجة تطور مردود الضريبة على الشركات البترولية بالعلاقة مع تطور حجم الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز بحوالي 15 بالمائة

//زيادة في الاداءات غير المباشرة ب16.9 بالمائة //

قدرت الاداءات غير المباشرة بـ16920 م د لتتطور ب 2450 م د أو 16.9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2020 ومقابل تراجع بـ 11 بالمائة محينة لسنة 2020

وتميزت تقديرات الاداءات غير المباشرة لسنة 2021، أساسا، بارتفاع في مردود المعاليم الديوانية ب5ر13 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وذلك بالعلاقة مع تطور الواردات (التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بـ2ر9 بالمائة)، وارتفاع في مردود الاداء على القيمة المضافة بـ2ر13 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وذلك نتيجة اعتماد نسبة نمو بـ 4 بالمائة كفرضية عند اعداد مشروع الميزانية لسنة 2021

كما تتميز بارتفاع في مردود المعلوم على الاستهلاك بـ 917 م د أو8ر32 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020، نتيجة الترفيع المرتقب في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور والجعة (150 م د) وعلى المنتوجات البترولية (73 م د) وإحداث معلوم على السكر (32 م د).

وحسب مشروع ميزانية 2021 فان الزيادة المقدرة بـ 917 م د تتوزع على 397 م د (للتبغ و الوقيد) و 160 م د (للمنتجات النفطية) و 220 م د (للمشروبات الكحولية) و23 م د بالنسبة للسيارات و 117 م د بالنسبة للمنتجات الأخرى.

يذكر ان حكومة هشام المشيشي ضبطت ميزانيّة الدولة لسنة 2021 في حدود 52.617 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة (ما يعادل، 918ر0 مليار دينار) مقارنة بميزانية سنة 2020 المحيّنة.