بورصة تونس تنهي معاملات حصة الخميس على شبه استقرار

أنهت بورصة تونس معاملات حصة الخميس على شبه استقرار في حدود 46ر6649 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 5ر3 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وواصل سهم تونانفست نسقه التصاعدي متقدما بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 270ر8 دينار محققا حجم مبادلات بقيمة 16 الف دينار

كما تطور سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 9ر2 بالمائة (240ر3 دينار) محققا تقدما بنسبة 3ر42 بالمائة منذ بداية السنة

في المقابل سجل سهم مونوبري تراجعا بنسبة 7ر2 بالمائة (990ر5 دينار) متبوعا بسهم ليلا الذي فقد 5ر1 بالمائة خلال معاملات الحصة ليستقر عند مستوى 960ر11 دينار وسط حجم مبادلات بقيمة 4ر1 مليون دينار اي حوالي 40 بالمائة من معاملات الحصة