قبلي: تسجيل 363 حالة مؤكدة منها 4 حالات وفاة بالكورونا منذ بداية الوباء

بلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية قبلي منذ فتح الحدود الى اليوم 252 اصابة حسب التحيين اليومي الذي أمدّ به

اليوم (وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد، مشيرا الى تاكد تسجيل 8 حالات جديدة بالفيروس حسب احدث نتائج العينات التي تحصلت عليها الادارة الجهوية للصحة من مخابر التحاليل المرجعية والمخابر الخاصة.

وأضاف الحداد ان ولاية قبلي قد سجلت منذ اكتشاف هذا الوباء الى اليوم 363 حالة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد تعافت منها اجمالا الى حد الان 321 حالة فيما لا تزال 38 حالة نشطة علاوة على تسجيل 4 حالات وفاة