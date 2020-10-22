هام: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية نابل سجلت ولاية نابل، اليوم الخميس،حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الوفايات بالجهة الى 59 حالة منذ بداية الجائحة، فضلا عن تسجيل 93 إصابة محلية جديدة، ارتفع معها عدد الاصابات المؤكدة إلى 2553 حالة، في المقابل تماثل 108 مصابين الى الشفاء خلال الـ24 ساعة الاخيرة، فيما بلغ عدد الحالات التي لاتزال حاملة للفيروس الى الآن، 1170 حالة، من بينها 43 حالة تقيم بالمؤسسات الاستشفائية.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 55 حالة شفاء و19 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ورُصدت الاصابات في معتمديات منوبة، والجديدة، ووادي الليل، وطبربة وبرج العامري، وباحتساب الحصيلة المسجّلة اليوم، يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 404 حالات منها 402 حالة مع ايواء ذاتي وحالتين بالمستشفى.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 807 اصابات، من بينها 47 حالة وفاة و359 حالة شفاء.

ولاية قفصة

ارتفع، اليوم الخميس بقفصة، عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى 11 وفاة، بعد أن فارقت إمرأة مسنة من معتمدية الرديف مصابة بالفيروس، الحياة في قسم “كوفيد -19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، وتعدّ حالة الوفاة هذه، الوفاة الثانية بسبب فيروس “كورونا” في أقلّ من 24 ساعة بعد الإعلان أمس الاربعاء عن وفاة مصاب من معتمدية سيدي عيش.

وتبلغ حصيلة الحالات الحاملة لفيروس “كورونا” بولاية قفصة حاليا، 257 حالة، منها 12 مصابا يقيمون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمنازلهم أو بمركزي الحجر الصحّي بكلّ من المنستير والمهدية.

ولاية تطاوين:

تأكدت اليوم الخميس اصابة شيخ من معتمدية ذهيبة، بفيروس “كورونا” المستجد توفي فجر يوم الثلاثاء الماضي بقسم “كوفيد” في المستشفى الجهوي بتطاوين، وبذلك ارتفع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 13 حالة، حسب اخر تحيين للوضع الوبائي للفيروس بالجهة.

كما ارتفع اليوم عدد الاصابات بالفيروس بعد تسجيل اصابة جديدة، الى 221 حالة منها 21 حالة تخضع للحجر الصحي الذاتي، فيما يقيم مصابان بقسم “كوفيد” في المستشفى الجهوي.

ولاية الكاف

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، حالة وفاة و 12 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج 44 تحليلا مخبريا أجريت بتاريخ 20اكتوبر الجاري، وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع عدد الاصابات الجملية في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة إلى 1084 حالة مؤكدة.

هذا ومازال 147 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي منهم 97 شخصا في مدينة الكاف، و14 في الدهماني، و10 في ساقية سيدي يوسف، و9 في تاجروين

ولاية المنستير:

ارتفع مجموع الوفايات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 63 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إلى جانب تسجيل 3150 إصابة مؤكدة منها 26 إصابة جديدة، في المقابل ارتفع مجموع حالات التعافي بالجهة إلى1768 حالة بعد شفاء 107 من حاملي الفيروس، فيما يقيم حاليا بالمستشفيات مجموع 49 مصابا، حسب آخر حصيلة محيّنة للوضع الوبائي والصادرة مساء أمس الأربعاء.

هذا وسجلت ولاية المنستير منذ مارس 2020 وإلى غاية 21 أكتوبر الجاري اجراء 22 ألفا و192 اختبارا لتقصي فيروس “كورونا” المستجد.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة مساء أمس الأربعاء 5 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد ورود نتائج تحاليل تم رفعها أول أمس الثلاثاء، وتتوزع بين، 3 حالات مؤكدة بمعتمدية سيدي بورويس وحالتين بالكريب، وفق تأكيده.

هذا وقد بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد في الجهة منذ بداية الجائحة 287 إصابة شفي منهم 100 شخص، فيما بلغ عدد الوفايات 9 حالات وفاة.

ولاية بنزرت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالجهة الصحية منذ بداية الجائحة 1635 شخصا شفي منهم 1068 شخصا، وتوفي 55 شخصا بينما لايزال 518 شخصا حاملا للفيروس حتى يوم امس الأربعاء.

ولاية سيدي بوزيد سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة وحيدة بمعتمدية سيدي علي بن عون، مقابل 31 حالة شفاء، وذلك بعد ورود نتائج 60 تحليلا،”.

وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 885 حالة، 25 منها مستوردة والباقي محلية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 638 حالة، وحالات الوفاة 25 حالة، وبلغ إجمالي عدد الاصابات في صفوف الاطارات الصحية 73 حالة.

ولاية المهدية أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ62 عيّنة صدرت اليوم الخميس، إصابة 10 أشخاص بفيروس “كورونا” المستجد من بينهم 4 أعوان صحة، وتوزعت إلى إصابتين بمعتمدية المهدية من بينها عون صحة يعمل بمجمع الصحة الأساسية، في حين سجّلت معتمدية الجم إصابة واحدة، ومثلها بمعتمدية هبيرة، وإصابتين بملولش لعوني صحة يعملان بالمستشفى المحلي، وإصابتين في معتمدية شربان واحدة لعون صحة بمستشفى المكان وإصابة واحدة في كل من قصور الساف والسواسي، .

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية شفاء 35 مصابا منها 14 بالمهدية و11 بالجم و4 بالسواسي و3 بسيدي علوان وحالة واحدة بكل من شربان والشابة وهبيرة.

هذا وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ بداية الجائحة، إلى 637 إصابة منها 19 حالة وفاة و404 حالة شفاء و214 حالة نشطة (حاملة للفيروس