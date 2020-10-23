قابس: 25 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، اليوم الجمعة، انه قد تم اجراء 118 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 25 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وأشار، في تصريح لـ(وات)، إلى ان هذه الاصابات تتوزع الى 10 اصابات بقابس الجنوبية، و05 اصابات بقابس الغربية، و04 اصابات بقابس المدينة، واصابتين بالحامة (02)، واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة والمطوية وغنوش ومارث.

وبيّن الشاوش، ان العدد الجملي للاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 1894 اصابة، لافتا الى أن 1383 من بين هؤلاء المصابين قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، في المقابل لا تزال بالجهة 511 حالة نشطة وناقلة للعدوى، من بينها 287 حالة بمعتمدية غنوش.