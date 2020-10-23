عاجل: تمديد حظر الجولان بهذه الولاية..

قرر والي توزر محمد أيمن البجاوي تمديد حظر الجولان ليلا بمدينة توزر لفترة جديدة تمتد أسبوعا آخر من يوم السبت 24 أكتوبر الى الجمعة 30 من نفس الشهر، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية توزر، وذلك بعد التشاور مع اللجنة العلمية الصحية لمجابهة جائحة “كورونا” إثر انقضاء 15 يوما من حظر الجولان في هذه المدينة التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس “كورونا”.

وأوضح ذات البلاغ أن توقيت الحظر سيكون خلال الايام من الاثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا، فيما يصبح التوقيت نهاية الأسبوع (السبت والأحد) من السادسة مساء الى الخامسة صباحا.

وتقرر في ذات السياق الإبقاء على جميع القرارات الصادرة عن والي توزر بتاريخ 9 أكتوبر والقرارات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتاريخ 20 أكتوبر