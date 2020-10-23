توصية الاتحاد الأوروبي بحظر دخول التونسيين إلى دول الاتحاد “غير مُلزمة”

أكد مساعد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، فرانشيسكو أكوستا سوتو، أنّ التّوصية الصّادرة عن الإتحاد الأوروبي بخصوص حظر دخول التونسيين إلى دول الاتحاد، “غير مُلزمة”.

وأوضح سوتو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن “الأمر يتعلّق بمجرّد توصية وليس قرارًا ملزما للدّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي”. وتابع قائلا: “إنّ دول الاتحاد لها حرّية التفاعل مع هذه التّوصية من عدمه”.

ولاحظ أن توصية حظر الدخول مرتبطة أساسا بتطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستمرّ لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

يُذكر أن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعددها 27 بلدا، اتفقت في بداية هذا الأسبوع، على استثناء ثماني دول من هذه التّوصية وهي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغفورة ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاندا والاوروغواي، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.

وكانت وسائل إعلام أوروبية تحدّثت الأربعاء الماضي، عن قرار يفرض حظر دخول رعايا تونس وكندا وجورجيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تطوّر الوضع الوبائي في هذه الدّول.

وبيّن فرانشيسكو اكوستا سوتو أنه “تمّ سحب كندا وجورجيا وتونس من قائمة الدّول المسموح لها بالدخول إلى الفضاء الأوروبي، بسبب الارتفاع الملحوظ في حالات العدوى ب”الكوفيد 19”.