تقلبات جوية بداية من الغد وانخفاض في درجات الحرارة..

من المنتظر تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بـ10 درجات، في ولايات الشمال ومناطق الوسط الغربي، بداية من يوم غد السبت.

وحسب ما أكده المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي في نشرة استثنائية من المتوقع تهاطل أمطار رعدية، تكون ضعيفة فمتوسطة، في مناطق الشمال الغربي لتشمل في فترة ما بعد الظهر تونس العاصمة والوطن القبلي وبنزرت وزغوان… وأجزاء من مناطق الوسط.

وأوضح أيضا أن التحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري تبقى سارية المفعول، مشيرا إلى أن هذه الاضطرابات الجوية ستكون سريعة و سيتم تسجيل استقرار في أحوال الطقس بداية من يوم الأحد القادم.