النساء يمثلن نسبة 54 بالمائة من المصابين بكوفيد 19 في تونس مقابل 46 بالمائة للرجال

تمثل النساء نسبة 54 بالمائة من المصابين بكوفيد 19 مقابل نسبة 46 بالمائة بالنسبة للرجال حسب ارقام اوردتها نشرة متابعة كوفيد 19 بتونس التي تم إعدادها بناء على المعطيات الإحصائية المسجلة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

وكشفت ذات الارقام ان عدد المصابين من النساء بلغ اكثر من 23 الف امراة من بين اصابات جملية قدر عددها ب42727 حالة، بتاريخ 20 اكتوبر مقابل 19654 مصاب من الرجال.

وقدر عدد الإصابات في صفوف أعوان الصحة ب 2481 حالة إصابة أي ما يعادل 7.4 بالمائة من مجموع الحالات، 17 حالة منها مستوردة و2439 محلية و25 حالة بصدد التقصي.

وتوزعت الإصابات الجملية بحسب ذات النشرة، بين 2.6 بالمائة حالات مستوردة و72 بالمائة حالة عدوى مجتمعية محلية ونسبة 25 بالمائة لم يحدد مصدرها وبصدد التقصي.

ويبين منحى تطور انتشار فيروس كورونا المستجد حسب الفئات العمرية، ان الاصابات شملت مختلف الفئات العمرية دون استثناء غير انها شهدت ارتفاعا كبيرا بالنسبة للفئة العمرية بين 25 سنة و45 سنة.

ويشير الرسم البياني المتعلق بتطور الوضع الوبائي في تونس إلى تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء عبر الزمن منذ بداية شهر أوت الماضي (الأسبوع 33) بعد استقرار مؤقت على مدى شهري جوان وجويلية الماضيين، وأخذه مسار صعود مفاجىء في اتجاه قمة اشتدت حدتها خلال الأسابيع 40 و41 و42 أي خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى حدود 20 أكتوبر الجاري.

امام على مستوى الوفيات فقد بلغت نسبتها 1.6 بالمائة من مجمل الاصابات. واستأثرت الفئة العمرية 75 سنة فما فوق بأعلى نسبة وفيات ب 17.78 بالمائة تليها الفئة العمرية 65 – 70 سنة ثم الفئة العمرية 70 – 75 بنسبة وفيات بلغت على التوالي 8.74 بالمائة و7.08 بالمائة في حين لم تسجل حالات وفاة بالنسبة للفئة العمرية من 0 إلى 15 سنة وكذلك من 20 إلى 25 سنة.

ولم تتجاوز نسبة الوفيات 0.5 بالمائة بالنسبة للمصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و20 سنة وكذلك المنتمين للفئات العمرية 25 – 45 سنة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة التونسية يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، 35 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و1585 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس ليرتفع العدد الجملي للوفيات والإصابات على التوالي إلى 819 وفاة و48799 إصابة مؤكدة منذ فيفري الماضي، وفق بلاغ تطور الوضع الوبائي المتعلق بالكوفيد19 في تونس الصادر، صباح السبت.