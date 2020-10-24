اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم السبت، حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” وهي الحالة الرابعة منذ فتح الحدود والخامسة منذ اكتشاف اول اصابة بالفيروس بولاية قبلي.

هذا وتم تسجيل 16 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج 41 عينة وردت على الادارة الجهوية للصحة عشية الجمعة أمس وصباح اليوم من احد المخابر الخاصة.

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمدية قبلي الجنوبية بـ 10 حالات، و3 حالات بقبلي الشمالية، وحالتين بدوز، وحالة واحدة بسوق الاحد، بما يرفع عدد الحالات النشطة بالجهة الى حد الان الى 65 حالة ويرفع العدد الجملي للاصابات منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي الى 283 ، والى 394 حالة منذ بداية الجائحة منها، 324 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم السبت، 160 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، مقابل شفاء 132 حالة من الفيروس، وذلك إثر صدور نتائج 379 تحليلا مخبريا أجريت أمس الجمعة بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة.

وباحتساب الإصابات الجديدة يرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس في صفاقس الى 2826 حالة منذ بداية الجائحة الوبائية مقابل ارتفاع اجمالي المتعافين من الفيروس بالجهة منذ بداية الوباء الى 1911 حالة،

هذا وارتفع أيضا العدد الجملي للوفايات منذ بداية الجائحة في الجهة، الى 66 حالة وذلك اثر تسجيل حالة وفاة جديدة امس الجمعة

ولاية نابل

سجلت اليوم السبت، 101 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة، الى 2784 حالة، من بينهم 1206 لا يزالون حاملين للفيروس، في حين توفي 62 شخصا.

ولاية المهدية ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالمهدية، اليوم السبت، إلى 700 حالة منذ بداية الجائحة وذلك بعد تسجيل 33 إصابة جديدة،

وتوزّعت الإصابات الجديدة، التي أفرزتها نتائج التحاليل المخبرية لـ75 عينة، على 6 بمعتمدية المهدية، منها إصابة لعون صحة بمجمع الصحة الأساسية، فيما سجلت معتمدية الجم 4 إصابات وأخرى بسيدي علوان، و3 إصابات بالسواسي (من بينهم عون صحة) وإصابتين بقصور الساف، ومثلهما بشربان، كما سجلت بومرداس 8 إصابات، مقابل إصابة واحدة بكل من شربان وملولش وهبيرة واولاد الشامخ.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الشفاء بعد تعافي 15 مصابا (5 بالمهدية و5 بالجم و2 بالشابة و2 بسيدي علوان و1 بشربان)، ليبلغ 434 حالة فيما أحصت الجهة، منذ بداية الوباء، 19 وفاة و247 حالة نشطة.

ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد بكل من زغوان والفحص لرجلين تم إيواؤهما بوحدة “كوفيد” بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ يوم 14 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفايات بالجهة إلى 25 حالة.

وتم اليوم كذلك تسجيل 27 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”، بلغ معها مجموع الاصابات بالجهة 456 حالة

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت اليوم السبت ولاية سيدي بوزيد 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة وحيدة في معتمدية، ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ انتشار فيروس كورونا بالولاية الى 965 حالة 25 مستوردة والباقي محلية، منها 677 حالة شفاء، و28 حالة وفاة.

هذا وبلغ عدد الاصابات بالفيروس في صفوف الاطارات الصحية بولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 75 حالة.

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة اليوم 183 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الإصابات بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي الى 4870 إصابة مؤكدة (322 إصابة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي)، و4959 منذ بداية الجائحة شفي منهم 1756 مصابا وتوفي 127 شخصا.

ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية منوبة، مساء امس الجمعة، الى 50 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفايات جديدة بوادي الليل وبرج العامري، كما سجلت الجهة اليوم 15 حالة اصابة جديدة بكل من معتمديات منوبة، ووادي الليل، والبطان، وطبربة، ليرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 367 حالة منها 364 حالة محل ايواء ذاتي و3 حالات في المستشفيات، في المقابل تم تسجيل 21 حالة شفاء جديدة ارتفع معها عدد حالات الشفاء الى 413 حالة متجاوزة بذلك عدد الحالات النشطة.

هذا وسجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 830 اصابة من بينها 50 حالة وفاة و413 حالة شفاء.