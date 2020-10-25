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منوبة: استرجاع جثمان المسن المشتبه في اصابته بكورونا لاخضاعه للتحليل وفتح تحقيق في الحادثة

2020/10/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

افاد والي منوبة محمد شيخ روحه (وات) بعد ظهر اليوم الأحد انه بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تم استعادة جثمان المسن المشتبه باصابته بكورونا، والذي قامت عائلته صباح اليوم بتهريبه ومنع احالة جثمانه الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لاخضاعه لاختبار كوفيد 19
وأضاف ان الجثمان احيل على مستشفى شارل نيكول بعد نقله في سيارة الاموات، في انتظار اخضاعه للاختبار المطلوب وتاكيد سلامته من العدوى من عدمها، وتحديد طريقة الدفن المستوجبة.
واشار الى ان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بمنوبة تعهدت بفتح بحث في الحادثة.
وكان الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى المحلي بطبربة قد فوجئ في وقت مبكر من صبيحة اليوم الاحد بتعمد عائلة المسن اصيل المرناقية والبالغ من العمر 87 سنة والذي توفي قبل وصوله الى المستشفى، المغادرة بجثمان المتوفي الى مقر سكناه بمدينة المرناقية، وفق تصريح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الصحة بالمستشفى عبد الرحيم غزيل.

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