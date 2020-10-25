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ولاية منوبة تسجل يومي السبت والاحد 6 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

2020/10/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع عدد حالات الوفايات جراء فيروس كورونا اليوم الاحد بولاية بمنوبة الى 56 حالة بعد تسجيل 4 وفايات بطبربة ووادي الليل امس السبت وحالتي وفاة اليوم الاحد بالجديدة والمرناقية، جميعهم لمصابين غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.
وتتعلق حالات الوفاة المسجلة امس السبت بمسنة تبلغ من العمر 82 سنة اصيلة المحاجر بطبربة، وكهل يبلغ من العمر 46 سنة اصيل مدينة طبربة ايضا وقد توفيا بمستشفى الرابطة، فضلا عن مسن في 62 من عمره توفي بمصحة خاصة، وتم دفنهم جميعا وفق البروتوكول الصحي حسب تاكيد معتمد المنطقة سفيان جبار ل”وات”.
كما تتعلق حالة الوفاة الرابعة بمسن يبلغ من العمر 60 عاما بوادي الليل تولت بلدية المكان دفنه وفق البروتوكول الصحي بمقبرة صنهاجة وفق تاكيد رئيس بلدية وادي الليل رضا اللوح ل”وات”.
اما عن حالتي الوفاة اليوم الاحد فقد تعلقت بامراة بالغة من العمر 56 عاما توفيت بمستشفى الرابطة وتم دفنها اليوم بمقبرة حميم من قبل اعوان الدفن ببلدية المرناقية وذلك وفق البروتوكول الصحي وفق تصريح معتمد المنطقة سليم الحاج صالح ل”وات”، اضافة الى مسن اصيل الجديدة، توفي ايضا بمستشفى الرابطة وتم جلب جثمانه بعد صدور نتيجة اختبار كوفيد 19 ايجابية، ثم دفنه وفق البروتوكول الصحي حسب رئيس بلدية المكان خالد العويني ل”وات”.
يذكر ان عدد حاملي الفيروس بجهة منوبة بلغ الى حدود امس السبت 367 حالة منها 364 محل ايواء ذاتي وثلاث حالات بالمستشفيات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 413 حالة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

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