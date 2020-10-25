بن عروس /كورونا: 100 حالة جديدة وشفاء 46 مصابا

في إطار متابعتها اليومية للوضع الوبائي بولاية بن عروس سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره اليوم الأحد، 100 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 2832 .

في المقابل، تم تسجيل 46 حالة شفاء جديدة، وفق ما صرح به لمراسل (وات) بالجهة رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 2270 حالة استنادا الى البروتوكول الصحي الجديد .

من جهة أخرى، غادر مركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدريّة 48 من بين المقيمين به بعد أن اكدّت التحاليل خلّوهم تماما من الفيروس ليبقى عدد الخاضعين للحجر الاجباري في حدود الـ120 مصابا.