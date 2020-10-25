تطاوين: تسجيل 8 اصابات جديدة بكوفيد 19

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الاحد تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا، 6 منهم تم تحليل عيناتهم في احدى مستشفيات العاصمة وحالتان في مخبر خاص.

وتتوزع هذه الاصابات الجديدة الى 3 حالات في تطاوين الشمالية و3 في تطاوين الجنوبية وحالة وحيدة في غمراسن وحالة اخرى في الصمار.

وبذلك يرتفع عدد الاصابات بكوفيد 19 في الجهة منذ شهر مارس الماضي الى 277 حالة 36 منها وافدة وبلغ عدد الوفايات خلال ذات الفترة 15 وفاة اما عدد من اتم فترة الحجر من المصابين بعد اعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي الى حدود يوم امس فقد بلغ 185 حالة من جملة 239 اصابة.

كما بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف مهنيي قطاع الصحة بالجهة 21 اصابة تتوزع الى اصابة 12 ممرضا وطبيب واحد و4 اداريين و4 عملة، حسب الادارة الجهوية للصحة بتطاوين.