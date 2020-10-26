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جندوبة: تسجيل حالتي وفاة و09 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

2020/10/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توفي امس الاحد شخصان، احدهما بمعتمدية طبرقة والثاني بمعتمدية عين دراهم بفيروس “كورونا” المستجد، وارتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس بالجهة الى 64 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد اليوم الاثنين في التقرير اليومي لخلية الازمة الصحية.

كما سجلت خلية الازمة يوم امس ايضا، 09 إصابات جديدة بالفيروس، بعد رفع 110 عينات، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات الإيجابية منذ بداية الجائحة الى 959 إصابة منها 936 إصابة محلية

وينتظر نحو 367 شخصا نتائج تحاليلهم، فيما يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات جندوبة 04 مصابين.

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