مدنين: تسجيل اصابتين بمرض اللسان الازرق دون ان تتسبب في نفوق الغنم او انتقال العدوى

سجلت ولاية مدنين اصابة رأسي غنم على ملك مربي ماشية بمنطقة بوغرارة، بمرض اللسان الازرق، دون ان يتسبب المرض في نفوقها او انتقال العدوى الى بقية القطيع، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين محمد السكرافي.

واوضح السكراني ل(وات) ان حملة للتحسيس بمرض اللسان الازرق الذي يصيب المجترات، متواصلة بالمنطقة، وهي لفائدة المربين حيث تعمل على دعوتهم للتدخل بسرعة واخذ التدابير الممكنة عند تسجيل اية اعراض، بما يحمي قطعانهم من الاغنام والابقار

واشار الى ان جهود مصالح الاتحاد ومزودي الاعلاف في توعوية مربي الماشية خاصة عند اقتنائهم للاعلاف من خلال تحسيسهم باهمية مرض اللسان الازرق واعراضه على الماشية وطرق التدخل الاولية في انتظار تدخل المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وبين السكرافي ان مرض اللسان الازرق ينتشر في المناطق الرطبة اين يتواجد “الناموس” بصفة كبيرة لذلك يتركز عمل التحسيس والتوعية بولاية مدنين في مناطق سيدي مخلوف وبوغرارة وجربة وجرجيس وجزء من بن قردان، واعتبر ان الوضع “مستقر” بالجهة، وانه “لا يبعث على الانشغال”.