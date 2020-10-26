صفاقس: وحدات الحرس البحري وجيش البحر ينقذان 113 مهاجرا غير نظامي تعطل مركبهم في عرض البحر

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، بما فيها وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية وصفاقس، ووحدات لجيش البحر، اليوم الاثنين، من إنقاذ 113 مهاجرا غير نظامي تسربت المياه إلى مركبهم في عرض البحر على بعد 20 ميلا بحريا من سواحل منطقة سيدي منصور، التي كانوا انطلقو منها مساء أمس الأحد.

وقد تم إخراج هؤلاء المهاجرين، الذين يحمل 5 منهم الجنسية التونسية، ويتوزع البقية بين جنسيات إفريقية مختلفة، سالمين على متن زوارق تابعة لمختلف الوحدات، إلى رصيف المنطقة البحرية بصفاقس، قبل أن يقع إطلاق سبيلهم.

وأوضح الرائد علي العياري، من الحرس البحري بصفاقس، أن من بين حاملي الجنسيات الإفريقية 65 امرأة و9 أطفال.

وأشار ذات المصدر إلى أن عديد المهاجرين الذين تم ضبطهم في هذا المركب سبق لهم أن ضبطوا في حالة اجتياز للحدود، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات عملية للتصدي إلى عملية العود في ارتكاب جرائم الإبحار غير القانوني في صفوف الأجانب.