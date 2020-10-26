نابل: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، بأنه تم اليوم الاثنين تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة، إلى 70 حالة وفاة.

وأوضح المصدر ذاته، مساء الاثنين، في تصريح لمراسلة “وات”، أن حالة الوفاة الأاولى تعود لامرأة أصيلة معتمدية دار شعبان الفهري تبلغ من العمر 76 سنة وتعاني من مرض السكري، مشيرا إلى أنه تم استقبال المتوفية يوم أمس الأحد بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، وقد وردت نتائج تحليل التقصي حول فيروس كورونا إيجابية.

وبين السليمي أن حالة الوفاة الثانية تعود لامرأة أصيلة معتمدية منزل بوزلفة تبلغ من العمر 75 سنة لا تعاني من أمراض مزمنة، وكانت تقيم منذ عشرة أيام بالمستشفى المحلي ببني خلاد بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى مصحة خاصة بتونس العاصمة أين توفيت.

وأضاف أن حالة الوفاة الثالثة تعود لامرأة أصيلة معتمدية منزل بوزلفة تبلغ من العمر 73 سنة، وهي تعاني من أمراض مزمنة، وقد توفيت بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة أين كانت تقيم منذ يوم 18 أكتوبر الجاري، موضحا ان حالة الوفاة الرابعة تعود لرجل أصيل معتمدية الهوارية يبلغ من العمر 73 سنة وتوفي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.