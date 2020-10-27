59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في القصرين وإرتفاع إجمالي الإصابات إلى 793 حالة..

رصدت الجهة الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الاثنين، 59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” المستجد بعد صدور نتائج 103 عينات تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية، المتمركز بالجهة منذ الإربعاء المنقضي، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالولاية منذ بداية الجائحة الى حدود مساء أمس الإثنين الى 793 حالة إصابة بالفيروس مقابل 38 حالة وفاة، وفق ما افاد به (وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وأعلنت المندوبية الجهوية للتربية عبر صفحتها الرسمية انه تم، حسب آخر تحيين للجهات الصحية، تسجيل 4 اصابات جديدة في صفوف الإطار التربوي والتلاميذ، ليصبح عدد الاصابات المسجلة في الوسط المدرسي منذ بداية العودة المدرسية الى حدود مساء أمس 65 حالة اصابة مؤكدة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات المصدر، بين إصابة مؤكدة لإطار تربوي بالمدرسة الإبتدائية “الزهور 1” وإصابة مؤكدة ثانية لتلميذة بالمعهد النموذجي (تخضع للحجر الصحي منذ اكثر من أسبوع)، وإصابة ثالثة مؤكدة لتلميذ بالمدرسة الخاصة “الروابي” واخرى مؤكدة لموظف بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين (في الحجر منذ اسبوع)