بنزرت: تسجيل 169 إصابة بفيروس “كورونا” و8 حالات وفاة خلال الـ4 أيام الاخيرة

سجّلت ولاية بنزرت، خلال الفترة المتراوحة من 23 الى 26 أكتوبر الجاري، إصابة 169 شخصا بفيروس “كورونا”، الى جانب 8 حالات وفاة، وفق ما ذكرته، عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي ببنزرت، الدكتورة ابتساك بلانكو.

ولاحظت بلانكو، في تصريح لـ(وات)، ان اجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالجهة منذ بداية ظهور الجائحة، بلغ الى حدود يوم امس الاثنين، 1813 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية 1588 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس الى الآن، 217 حالة، وعدد الوفايات 66 حالة.

واعتبرت الدكتورة بلانكو، ان الحل الأمثل للتقليص من انتشار عدوى الفيروس ليس باعتماد الحجر الصحي الشامل بل في ضرورة تحلي جميع المواطنين بتصرف حياتي ومعيشي جديد، وفق قولها، يرتكز أساسا على الالتزام التام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية، ولاسيما منها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات وغسل الايدي باستمرار.