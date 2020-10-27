“توننداكس” يقفل حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة

توجهت بورصة الاوراق المالية بتونس مع اقفال حصة، الثلاثاء، الى الخانة الحمراء ليخسر مؤشرها المرجعي “توننداكس” ما قدره 3ر0 بالمائة عند 12ر626 6 نقطة وحجم معاملات بقيمة 6ر1 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وتصدر سهم “اسمنت بنزرت” قائمة الارتفاعات محققا زيادة بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 700ر1 د مقابل حجم ضعيف من المداولات في حدود 6 الاف دينار

ونما سهم “بي هاش” بنك بدوره بنسبة 9ر2 بالمائة (950ر8 د) وكانت التداولات ضعيفة بنحو 6 الاف دينار. علما وان البنك سجل خلال السداسي الاول من سنة 2020، تراجعا حادا في ناتجه الصافي بنسبة 28 بالمائة الى 44 مليون دينار

وكان التراجع من نصيب سهم شركة التامين “ستار” بنسبة 5ر4 بالمائة (320ر119 د) دون ان يستقطب معاملات، وعمّق المؤمن الاول في تونس اداءه السلبي السنوي الى حدود 10 – بالمائة.

وتقهقر، ايضا، سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 4ر0 بالمائة (18 د) مع تحقيق ارفع حجم معاملات بقيمة 339 الف دينار في الحصة.