منوبة-كوفيد 19: تسجيل 4 وفايات جديدة لأشخاص غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة

سجلت ولاية منوبة اليوم الثلاثاء 4 حالات وفايات جديدة جراء فيروس “كورونا” بكل من معتمديتي المرناقية وطبربة، لأشخاص غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق حالات الوفايات المسجلة منذ السبت والاحد الفارطين، والتي لم تصدر نتائج اختبارات الكوفيد الخاصة بها الاّ اليوم الثلاثاء، بمسنّ يبلغ من العمر 87 عاما والذي تم تهريب جثمانه من المستشفى المحلي بطبربة، وقد تم استرجاع الجثمان من عائلته القاطنة بالمرناقية يوم الاحد وإحالته الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول أين وردت نتيجة اختباره ايجابية وتولت بلدية المرناقية دفنه اليوم بمقبرة المكان.

وتتعلق الحالة الثانية بسائق حافلة نقل عمومي بمستودع طبربة يفوق عمره الـ45 سنة، كان قد توفي السبت المنقضي بمستشفى شارل نيكول بعد تعكر صحته وثبوت اصابته بفيروس كورونا، وتم دفن جثمانه اليوم بمقبرة سيد احمد بطبربة.

أما حالة الوفاة الثالثة فهي لمسنّة مندوار هيشر تبلغ من العمر 71 سنة كانت قد توفيت امس الاثنين بمستشفى الرابطة وثبتت إصابتها بفيروس “كورونا” وقامت بلدية دوار هيشر بدفنها اليوم بمقبرة سيدي بوشوشة.

كما توفيت أمس أيضا مسنّة متقدمة في السن اصيلة الجديدة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، وتولت بلدية المكان دفنها اليوم وفق البروتوكول الصحي.

وبتسجيل هذه الحالات الاربع، يرتفع عدد الوفيات بالجهة جراء فيروس كورونا الى 61 حالة منذ بداية انتشار الجائحة ببلدنا وذلك من جملة 927 حالة اصابة.