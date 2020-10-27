قبلي : وفاة لامراة اصيلة مدينة دوز تبلغ من العمر 54 سنة جراء الاصابة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية قبلي حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لامراة تبلغ من العمر 54 سنة اصيلة مدينة تعاني من امراض مزمنة وفق ما أكّده اليوم رئيس قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي الدكتور محمد النوري بن مبارك لــ(وات)، مشيرا الى انه قد تم استقبال هذه الحالة عشية يوم امس بقسم الاستعجالي وكانت في حالة صحية حرجة وقد تم التعامل مع هذه الحالة على انها يشتبه في حملها لفيروس كورونا خاصة وانه كانت تظهر عليها الكثير من اعراض الاصابة ورغم محاولة إسعافها الا انها فارقت الحياة ليلة البارحة.

ومن ناحيته اكد المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق لــ(وات) انه قد تم رفع عينة تحليلية للامراة المتوفاة للتاكد من حملها للفيروس من عدمه وقد وردت نتيجتها عشية اليوم على الادارة الجهوية لتؤكد انها حالة إيجابية، مبيّنا انه قد تم نقلها من قبل الفرق الصحية وفريق بلدية دوز للقيام بدفنها وفق البروتوكول الصحي.

وأضاف أن عدد الوفيات جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد يرتفع منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط الى اليوم الى 6 حالات والى 7 حالات وفاة منذ ظهور الوباء

يذكر أن ولاية قبلي سجلت خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة وفق ما أكّده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد أعلى حصيلة يومية للاصابة بفيروس كورونا المستجد بـ 73 حالة ايجابية مؤكدة من بين النتائج التي وردت على الادارة الجهوية للصحة من مخبري التحاليل الجرثومية بالمنستير و بالمستشفى العسكري بتونس اضافة الى عدد من النتائج الواردة من احد المخابر الخاصة بولاية قابس وهو ما يرفع اجمالي عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 514 حالة تعافى منها الى حد الان 344 شخصا من المرض فيما لا تزال 163 حالة نشطة مع تسجيل 7 حالات وفاة .