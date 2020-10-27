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مدنين : وفاة مسنّين اثنين وارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى أربع خلال يومين

2020/10/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

توفي مساء اليوم مصابان بفيروس كورونا احدهما بالمستشفى الجامعي بمدنين والاخر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم في جربة حومة السوق ليصبع عدد حالات الوفاة أربع خلال يومين ويرتفع بذلك عدد وفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا بولاية مدنين منذ ظهور الجائحة الى 21 حالة وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية زيد العنز.
وحسب الدكتور زيد فإن حالتي الوفاةتخصّان مسنّين احدهما يبلغ 85 سنة تم ايواؤه بالمستشفى الجامعي بمدنين منذ فترة ويعاني امراضا اخرى فيما يبلغ المتوفى الاخر من العمر 89 سنة تم ايوتؤه يوم امس بالمستشفى الجهوي بحومة السوق ويعاني عديد الامراض الا ان اصابته بفيروس كورونا لم يتم كشفها إلاّ مساء اليوم بعد وفاته .

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