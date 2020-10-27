سجلت وزارة التربية، يوم الاثنين، 124 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بالمؤسسات التربوية ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية في 15 سبتمبرالفارط وإلى غاية يوم 26 أكتوبر الجاري، 1706 إصابة، و4233 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء يوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 817 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 13.36 بالمائة، وطالت الإصابات 719 تلميذ و782 مدرس و160 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 45 إصابة.