زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و9 إصابات إضافية في الجهة

أعلن سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 74 سنة أصيل مدينة زغوان تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي يوم 20 أكتوبر الجاري ارتفع على إثرها عدد الوفيات بالجهة إلى 26 حالة وفاة منذ فتح الحدود

وأضاف المدير الجهوي أنه تم كذلك اليوم تسجيل 9 إصابات إضافية منها 4 بصواف و2 بزغوان وواحدة بكل من الناظور والزريبة وجبل الوسط ، ليرتفع إجمالي الاصابات بالجهة إلى 491 إصابة مشيرا إلى أن أكبر نسبة من الاصابات والوفيات سجلت بكل من زغوان بـ 221 إصابة و12 حالة وفاة والفحص بـ159 إصابة و7 حالات وفاة.