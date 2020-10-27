اخر تطوّرات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

سجّلت ولاية بنزرت، خلال الفترة المتراوحة من 23 الى 26 أكتوبر الجاري، إصابة 169 شخصا بفيروس “كورونا”، و حالات وفاة، ليبلغ اجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالجهة منذ بداية ظهور الجائحة الى حدود يوم امس الاثنين، 1813 إصابة، وعدد الوفايات 66 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء الاجمالي 1588 حالة.

ولاية المنستير ارتفع مجموع الوفايات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 74 وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وتطور مجموع الإصابات إلى 3463 إصابة مؤكدة بعد أن كشفت نتائج التحاليل الأخيرة وجود 81 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة مساء أمس الاثنين.

وتطوّر العدد الجملي لحالات التعافي بالجهة إلى 2239 حالة بعد تسجيل 87 حالة شفاء جديدة، واستكمل 21 ألفا و731 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري في حين يواصل 2394 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي، و162 شخصا آخر فترة الحجر الصحي الاجباري.

ولاية قابس سجلت ولاية قابس، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقابس، ليرتفع إجمالي الوفايات جراء الوباء بالجهة إلى 31 حالة، كما سجلت الجهة 52 إصابة جديدة إثر صدور نتائج تحاليل 161 عينة اشتبه في حمل أصحابها للفيروس.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” الذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 1609 اشخاص من بين 2012 شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.

ولاية قبلي سجلت ولاية قبلي مساء امس الاثنين، اعلى حصيلة إصابات بفيروس “كورونا” المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم التاكد من 73 حالة ايجابية جديدة من بين نتائج العينات التي تم رفعها يومي 21 و24 اكتوبر الجاري الى المخابر المرجعية، اضافة الى عدد من النتائج التي وردت على الادارة الجهوية للصحة يوم امس من بعض المخابر الخاصة.

وبتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات المسجّلة بالجهة منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط الى اليوم الى 403 اصابات منها 234 حالة تماثلت للشفاء، فيما لا يزال 164 شخصا حاملا للفيروس علاوة على تسجيل 5 حالات وفاة.

هذا وسجلت ولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى اليوم 514 حالة اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد تعافى منها 344 شخصا، فيما لا تزال 164 حالة نشطة مع تسجيل 6 حالات وفاة.

ولاية سيدي بوزيد سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، وذلك بعد ورود نتائج 64 عينة.

وباحتساب الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية جائحة “كورونا” في الجهة الى 1017 حالة 25 منها مستوردة والباقي محلية شملت 83 إصابة في صفوف الاطارات الصحي، وبلغت حالات الوفايات 33 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 715 حالة

ولاية منوبة سجلت ولاية منوبة، 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”المستجد بعد ورود اختبارات أجريت ايام 24 و25 و26 اكتوبر الجاري، رصدت بمعتمديات منوبة، ودوار هيشر، والجديدة، ووادي الليل، والمرناقية، وبرج العامري، والبطان، وطبربة.

وباحتساب الحالات الجديدة المسجّلة، يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 453 حالة، منها 450 محل ايواء ذاتي و03 حالات بالمستشفيات.

كما تم تسجيل 4 وفايات لأشخاص غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة ، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بالجهة الى 61 حالة منذ بداية انتشار الجائحة وذلك من جملة 927 حالة إصابة تعافى منها 413 شخصا .

ولاية باجة سجّلت ولاية باجة ، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بالمستشفي الجهوى جراء الاصابة بفيروس “كورونا” ليصل عدد الوفايات جراء الوباء بالجهة إلى 21 حالة وفاة.

وأظهرت نتيجة دفعة جديدة من التحاليل إصابة 20 شخصا بالفيروس أغلبهم من مدينة باجة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 510 حالة من جملة 958 اصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

ولاية بن عروس أعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره ببن عروس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الفيروس المستجد و46 إصابة جديدة تضاف لسجل الإصابات بالجهة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 2878 إصابة، ووعدد الوفايات الى 93 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، في المقابل تم تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 2457 حالة.

ولاية المهدية انخفض العدد اليومي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالمهدية، اليوم الثلاثاء، إلى 6 إصابات فقط، وذلك إثر صدور نتائج تحاليل 24 عينة، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة و6 حالات شفاء جديدة ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء إلى منذ بداية الجائحة إلى 477 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا، منذ ظهور أول إصابة بالجهة، 746 منها 21 وفاة و248 حالة نشطة.

ولاية سوسة سجلت ولاية سوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 وفايات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الوفيات منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط الى 127 وفاة

وسجلت الجهة اليوم كذلك 80 إصابة جديدة اظهرتها نتائج 430 عينة تم رفعها امس الاثنين ليرتفع عدد الإصابات وفق الاحصائيات الجديدة الى5124 إصابة منذ إعادة فتح الحدود.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بولاية سوسة منذ بداية الجائحة 5213 مصابا شفي منهم 1848 مصابا وتوفي 135 شخصا.