عاجل: اقرار حظر الجولان بهذه الولاية بداية من الغد..

تم اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ، إعلان حظر التجول في ولاية قبلي إبتداء من الغد ولمدة 15 يوما من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتستنثى من هذا القرار الحالات الصحية والعاملين ليلا، كما أقر إجتماع لجنة مجابهة كورونا في ولاية قبلي ، تعليق الأسواق الأسبوعية بكامل الجهة لمدة اسبوعين وتعليق صلاة الجمعة اسبوعين مع تواصل منع الشيشة والأواني ذات الاستعمال الواحد ، إضافة إلى تشديد الرقابة والزامية ارتداء الكمامة للمواطنين مع اتخاذ الاجراءات في شأن المخالفين.

كما دعت الولاية المواطنين إلى الحد من التنقل داخل الولاية إلا للضرورة القصوى مع منع كل الأنشطة الرياضية وحفلات الأعراس وكل المظاهر الاحتفالية.