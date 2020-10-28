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عاجل: أحد أعضاء اللجنة العلمية يؤكد فقدان السيطرة على فيروس كورونا في تونس

2020/10/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس طب الشغل بمستشفى شارل نيكول وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور، نزار العذاري، أن الأرقام الأخيرة لإصابات ووفيات فيروس كورونا تؤكد أن هذا الوباء خرج عن السيطرة في تونس وفي العالم.

وأوضح العذاري اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، في تصريح للإذاعة الوطنية أن عملية السيطرة على الوضع الوبائي صعبة جدا الآن ولا يمكن ايقاف انتشار العدوى والحد منها مثلما نجحنا في الموجة الأولى مفسرا ذالك بإرتفاع عدد الإصابات التي لا تحمل أعراض الفيروس والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها لن تنجح في ايقاف العدوى بفيروس كورونا بل ستساهم في تقليل عدد الاصابات.

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