المهدية : تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، حالتي وفاة مصابين بفيروس كورونا المستجد تعودان لمواطن أصيل الجم ويبلغ من العمر 90 سنة ومواطنة من الشابة ناهز سنها 82 سنة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية، الصادرة اليوم بعد اختبار 70 عيّنة، إصابة 19 مواطنا إضافيا بالفيرس،وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 4 بالمهدية منها عون صحة و8 بالجم عادت إحداها لعون صحة.

وسجلت الدائرة الصحية بسيدي علوان إصابتين جديدتين ومثلها بالشابة ومقابل إصابة واحدة بكل من قصور الساف والسواسي وأولاد الشامخ (عون صحة).

وتماثل 15 مصابا بالكورونا إلى الشفاء وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 492 حالة.

وارتفع عدد الإصابات الجملي إلى 765 منها 23 وفاة فيما ظلت 250 حالة نشطة (حاملة للفيروس).