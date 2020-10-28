لا وجود لاي اصابة بفيروس كورونا بين صفوف تلاميذ المدرسة الابتدائية “البحيرة 1”

اكدت المندوبة الجهوية للتربية تونس 1، فاطمة هلال اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء،/وات/ انه لاوجود لاي اصابة بفيروس كورونا بين صفوف تلاميذ المدرسة الابتدائية “البحيرة1″، وذلك على خلفية ما تم تداوله امس حول اصابة 70 بالمائة من تلاميذ هذه المدرسة بكوفيد 19

وقالت انه تم ايفاد رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي للمدرسة المذكورة الذي عاين التلاميذ ولم يسجل أي نوع من العوارض المرتبطة بحالة الاشتباه بفيروس كورونا المستجد ، مضيفة انه تم استئناف العمل اليوم بالمدرسة بعد ان تم تعقيمها من طرف كل من بلديات تونس والكرم وحلق الوادي

كما افادت فاطمة هلال ورود النتائج سلبية بعد اخضاع معظم التلاميذ للتحاليل من قبل عائلاتهم ، مستنكرة مثل هذه الاخبار الكاذبة على حد قولها التي من شانها بث الفوضى ونشر البلبلة لدى الاولياء و الاطار التربوي والاداري

وبخصوص الوضع الصحي بالوسط المدرسي بالمدارس الاعدادية والمعاهد التابعة للمندوبية الجهوية للتربية تونس 1، افادت فاطمة هلال انه الى حدود الاثنين 26 اكتوبر الجاري تم تسجيل 51 اصابة بين التلاميذ والاشتباه باصابة 47 منهم و22 اصابة بين صفوف المدرسين والاشتباه باصابة 25 منهم

واضافت انه تم تسجيل 6 اصابات والاشتباه باصابة 10 ضمن اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين ، بالاضافة الى اصابة 3 عملة والاشتباه باصابة 2 منهم ليبلغ مجموع الاصابات 82 والاشتباه بالاصابة 84

كما اكدت ان نسبة الاصابة بالوسط المدرسي بلغت 44ر0 بالمائة وان 46 مؤسسة تربوية بها اصابات أي بنسبة 3ر61 بالمائة بتونس 1