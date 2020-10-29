الفنان التونسي محمد وجدي يطلق فيديو كليب جديد “عايش في الغربة”..

كشف الفنان التونسي محمد وجدي المقيم بمونتريال بكندا نهاية الاسبوع الماضي عن أول فيديو كليب له تحت عنوان “عايش في الغربة برأسي”

و الأغنية هي باللهجة التونسية من ألحان الاستاذالكبير محمدالصالح حركاتي ،وتوزيع المايسترو نادر الشريف ومن كلمات الفنان محمد وجدي،ومن اخراج رافي القمودي،فيديو كليب دام تصويره 3 اشهر بمدينة مونتريال الكندية .

و أكد الفنان محمد وجدي انه نشر الفيديو على قناته باليوتيوب محققا اكثر من 100 الف مشاهدة في الايام الأولى كما شرعت بعض القنوات والاذاعات التونسية في عرضه وبثه …

و يشار إلى أن الفنان محمد وجدي بدا منذ ايام في تصوير فيديو كليب لاغنيتبن جديدتين بعنوان “اللميمة” و “ادلل يا غالي” بكندا محافظا على اللهجة التونسية وهي اغاني من الحان محمد وجدي والموسيقى والتوزيع للمايسترو نادر الشريف.

ويعتبر محمد وجدي من بين الفنانين التونسيين الصاعدين خارج البلاد و هو

مطرب و مؤلف اغاني ينشط بأهم التظاهرات في كندا على غرار مهرجان الياسمين وorientalys ..