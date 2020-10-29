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الفنان التونسي محمد وجدي يطلق فيديو كليب جديد “عايش في الغربة”..

2020/10/29 أخبار, الفيديو, متفرقات

كشف الفنان التونسي محمد وجدي المقيم بمونتريال بكندا نهاية الاسبوع الماضي عن أول فيديو كليب له تحت عنوان “عايش في الغربة برأسي”

و الأغنية هي باللهجة التونسية من ألحان الاستاذالكبير محمدالصالح حركاتي ،وتوزيع المايسترو نادر الشريف ومن كلمات الفنان محمد وجدي،ومن اخراج رافي القمودي،فيديو كليب دام تصويره 3 اشهر بمدينة مونتريال الكندية .

و أكد الفنان محمد وجدي انه نشر الفيديو على قناته باليوتيوب محققا اكثر من 100 الف مشاهدة في الايام الأولى كما شرعت بعض القنوات والاذاعات التونسية في عرضه وبثه …

و يشار إلى أن الفنان محمد وجدي بدا منذ ايام في تصوير فيديو كليب لاغنيتبن جديدتين بعنوان “اللميمة” و “ادلل يا غالي” بكندا محافظا على اللهجة التونسية وهي اغاني من الحان محمد وجدي والموسيقى والتوزيع للمايسترو نادر الشريف.
ويعتبر محمد وجدي من بين الفنانين التونسيين الصاعدين خارج البلاد و هو
مطرب و مؤلف اغاني ينشط بأهم التظاهرات في كندا على غرار مهرجان الياسمين وorientalys ..

 

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