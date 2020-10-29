اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، مساء أمس الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل يبلغ من العمر 82 سنة، تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي منذ 9 أيام، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالجهة إلى 29 حالة، أغلبهم من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وسجلت الجهة، أيضا، على إثر صدور نتائج تحليل جملة من العينات لأشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، 31 إصابة جديدة بالفيروس.

وتتوزع هذه الإصابات، الى 18 إصابة بزغوان، و8 بالزريبة، و2 بكل من الفحص والناظور، وواحدة بصواف، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 522 حالة منها 42 إصابة سجلت لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية.

* ولاية قابس

سجلت ولاية قابس، في آخر تحيين للحالة الوبائية، حالتي وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب تسجيل 57 إصابة جديدة من مجموع نتائج تحليل 120 عينة، تتوزع الى 21 إصابة بقابس الجنوبية، و11 إصابة بقابس المدينة، و08 إصابات بالحامة، و05 إصابات بوذرف، و04 إصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بكل من غنوش والمطوية، وإصابتين (02 ) بمارث.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم 1747 شخصا من بين 2080 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية ظهور الجائحة.

وتقدر حالات الاصابة النشطة يبلغ بالجهة بـ333 حالة، من بينها 105 حالة بقابس الجنوبية، 54 حالة بغنوش، و43 حالة بالحامة.

* ولاية القصرين

إرتفع اجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية القصرين منذ بدء الجائحة والى غاية مساء أمس الإربعاء، إلى 856 إصابة بعد تسجيل 45 إصابة جديدة من جملة 102 عينات تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المرّكز بالجهة منذ الأسبوع الفارط، وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة .

وتتوزع الإصابات الجديدة، بين معتمديات القصرين الشمالية بـ10 إصابات، والزهور بإصابة واحدة، وسبيطلة بـ12 إصابة، وسبيبة بـ2 إصاباتـ وفوسانة بـ3 إصابات، وفريانة بـ13 اصابة، وبحيدرة باصابة واحدة، وماجل بلعباس بـ3 إصابات.

وسجلت الجهة، يوم أمس كذلك، حالة وفاة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي، لترتفع حصيلة الوفياتالى 42 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، ولاتزال 502 حالات حاملة للفيروس، فيما تعافى 312 شخصا من فيروس.

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين، مساء أمس الاربعاء، سادس حالة وفاة بفيروس “كورونا” خلال هذا الأسبوع، إثر وفاة مصاب بالفيروس، بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، في سن 70 ويشكو من امراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفايات الى 23 حالة وفاة.

وسجلت الجهة أيضا ،29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج 99 عينة، هي حالات مخالطة لاصابات سابقة، منها 4 حالات بالمستشفيات، وحالة بمصحة خاصة، واصابتين في صفوف التلاميذ، و4 اعوان صحة عمومية، لترتفع حالات الاصابة من بين التلاميذ الى 16 اصابة وفي القطاع الصحي الى 26 إصابة.

وتتوزع هذه الاصابات بين 19 في جزيرة جربة، من بينها 10 اصابات بجربة ميدون، و9 اصابات بجربة حومة السوق، الى جانب 8 اصابات ببن قردان، واصابتين اثنين بمدنين الشمالية.

وجاءت من بين النتائج الاخيرة 15 حالة شفاء، منها 10 حالات شفاء ببن قردان، و4 حالات شفاء بحومة السوق، وحالة وحيدة بميدون.

* ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، مساء أمس الاربعاء، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”، هي الثامنة منذ بداية الجائحة في الجهة، تتعلق بكهل في 65 من عمره أصيل حامة الجريد، تم ايواؤه قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر مدة يومين فقط قبل أن يفارق الحياة بسبب تعكر حالته الصحية.

وسجلت الجهة أيضا، 35 إصابة جديدة على إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الأربعاء، نتائج تحاليل 130 عينة ، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة الى 536 إصابة، علما وأن 523 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في موفى جوان الفارط.

وتوزعت الإصابات الجديدة الى 34 في توزر المدينة، من بينها 9 لدى طلبة من بين المقيمين في الحي الجامعي بتوزر، وحالة واحدة في حامة الجريد وهي المتعلقة بالشخص المتوفي.

* ولاية المنستير

ارتفع مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 3570 إصابة، منها 85 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة مساء أمس الاربعاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 15 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بالوردانين، و11 إصابة بطبلبة، و9 بالساحلين، و9 بقصر هلال، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و6 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالبقالطة، و4 بجمال، و3 إصابات ببنبلة، وإصابتين بزرمدين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

ولم تسجل الجهة حالات وفاة جديدة، ليظل المجموع 78 وفاة. في المقابل، تطوّر مجموع حالات الشفاء إلى 2386 حالة مع تعافي 80 حالة جديدة، في حين استكمل 22 ألفا و319 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري، علما وأن 2258 شخصا يواصلون قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي، و164 شخصا فترة الحجر الصحي الإجباري .

* ولاية قفصة

سجّلت ولاية قفصة، مساء الاربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” بقسم “كوفيد -19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، لرجل أصيل معتمدية قفصة الجنوبيّة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس، إلى 18 وفاة.

كما رصدت الفرق الطبية وشبه الطبية بالجهة خلال 24 ساعة الأخيرة، 44 إصابة جديدة بوباء “كورونا” من مجموع تحليل 80 عينة، لترتفع بذلك حصيلة الحالات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 348 حالة، مع إقامة 6 مصابين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء في أوائل شهر مارس الماضي 677 إصابة، توفّي من بينهم 18 وتعافى 313.

* ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، مساء اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة و87 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس “كورونا”، بعد ورود نتائج تحاليل رفعت بتواريخ 23 و26 و27 و28 أكتوبر الجاري.

وبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة بالجهة 14 حالة، فيما تتوزع الإصابات إلى 52 إصابة بسليانة المدينة و8 بالكريب و4 بقعفور وحالة ببوعرادة و6 بمكثر و3 بالروحية و4 بكسرى و8 بسيدي بورويس وحالة ببرقو.

في المقابل، بلغ عدد حالات الإصابة بالجهة منذ بداية جائحة “كورونا”، 378 حالة و170 حالة شفاء.

* ولاية نابل

سجّلت ولاية نابل، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” الى 73 حالة وفاة، كما سجلت الجهة 148 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الجملي للاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة الى 3357 حالة من بينها 1361 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

وقد تم بالجهة، رفع الحجر الصحي عن 1923 شخصا، 61 من بينهم تماثلوا للشفاء خلال الت24 ساعة الاخيرة، في حين بلغ عدد الاشخاص المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية 60 شخصا.

وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة على 32 حالة بمعتمدية نابل، و24 حالة بمعتمدية قربة، و22 حالة بمعتمدية الحمامات، و18 حالة بمعتمدية دار شعبان الفهري، و 12 حالة بمعتمدية قليبية، و10 حالات بمعتمدية بني خلاد، و6 حالات بمعتمدية قرمبالية، و3 حالات بمعتمدية سليمان، وحالتين بمعتمديات منزل بوزلفة ومنزل تميم وبوعرقوب.